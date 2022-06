Eintracht Frankfurt bietet Filip Kostic einen Rentenvertrag an

Die Zukunft des serbischen Flügelstürmers Filip Kostic ist noch ungeklärt. Eintracht Frankfurt bietet einen langfristigen Vertrag und kämpft so um den Verbleib des 29-Jährigen.

Wie “Bild” berichtet, winkt dem Angreifer in Frankfurt ein neuer Kontrakt mit Gültigkeit bis 2026. Das Jahresgehalt soll von 2,5 auf 4,5 Mio. Euro angehoben werden. Wie wichtig Kostic für die Mannschaft ist, zeigte er in der vergangenen Saison insbesondere in der Europa League, die der Bundesligist für sich entscheiden konnte.

An Interessenten für ihn mangelt es im Ausland nicht. Einmal mehr soll vor allem die Serie A locken. Dieses Mal ist es Juventus, das Kostic ins Visier genommen hat. Für einen Verkauf fordert die Eintracht angeblich 20 Mio. Euro. Der serbische Nationalspieler ist noch für eine weitere Saison an die Hessen gebunden.

