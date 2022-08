Eintracht Frankfurt holt den Kostic-Nachfolger aus Norwegen

Eintracht Frankfurt muss den Abgang von Filip Kostic in Richtung Turin kompensieren. Einen Nachfolger haben die Hessen bereits fest im Visier: Ola Solbakken soll den Weg aus seiner norwegischen Heimat in die Bundesliga finden.

Der 23-jährige Nationalspieler läuft seit zweieinhalb Jahren für den FK Bodø/Glimt auf. Laut “Bild” steht Solbakken schon länger im Visier der Eintracht. In der vergangenen Saison konnte der Flügelstürmer insbesondere in der Conference League auf sich aufmerksam machen. In elf Partien erzielte er da sechs Tore.

Die Frankfurter hoffen angeblich den Deal bereits bis Ende dieser Woche abschliessen zu können. Als Ablöse wird dem Vernehmen nach ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag notwendig.

Mit den Kostic-Millionen, voraussichtlich sind es deren 17, will die Eintracht auch PSG-Youngster Junior Dina Ebimbe verpflichten. Dieser kostet rund 10 Millionen.

psc 10 August, 2022 12:05