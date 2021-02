Eintracht Frankfurt könnte sich Luka Jovic fix sichern

Eintracht Frankfurt könnte im Hintergrund bereits an einer definitiven Verpflichtung von Leihstürmer Luka Jovic arbeiten.

Der 23-jährige Serbe wechselte im Sommer 2019 für 63 Mio. Euro Ablöse zu Real Madrid. Dort konnte sich Jovic aber nicht wie gewünscht in Szene setzen. Zu Beginn dieses Jahres wechselt er auf Leihbasis zurück nach Frankfurt. Und dort hat er in fünf Spielen bereits wieder dreimal getroffen. Laut “Republika” gibt es in Frankfurt durchaus den Gedanken Jovic im Sommer wieder fix unter Vertrag zu nehmen.

Die Hessen rechnen damit, dass Real eine Ablöse von rund 40 Mio. Euro fordert. Dieses Geld könnte in Frankfurt vorhanden sein, falls André Silva abgeworben wird. Mit Atlético Madrid gibt es bereits einen hochkarätigen Interessenten.

psc 11 Februar, 2021 16:50