Eintracht Frankfurt will Rafael Borré nicht abgeben

Eintracht Frankfurt hat sich am Dienstag für die K.o.-Phase der Champions League qualifiziert. Rafael Borré soll für jene Spiele im kommenden Jahr weiterhin Bestandteil der Mannschaft sein, auch wenn er nicht mehr erste Wahl ist.

Dem 27-jährigen Kolumbianer wurde in dieser Saison der Rang von Neuzugang Randal Kolo Muani (23) abgelaufen, der auch bei Sporting wieder traf und der Eintracht somit den Weg für das Überwintern in der Königsklasse ebnete. Dennoch plant die Eintracht keinen Verkauf von Rafael Borré im Winter, was Sportvorstand Markus Krösche den Beratern des Angreifers inzwischen auch mitgeteilt haben soll.

Borré ist vertraglich bis 2025 gebunden. Er soll allerdings mit einem Wechsel liebäugeln. Zwei Vereine aus Spanien und ein Klub aus Italien sollen konkretes Interesse an ihm bekunden.

psc 2 November, 2022 10:28