Eintracht Frankfurt holt ein dänisches Sturmtalent

Eintracht Frankfurt angelt sich mit Jesper Lindstrøm ein weiteres vielversprechendes Offensivtalent.

Der 21-Jährige wird laut “Bild” für 6,5 Mio. Euro Ablöse von Bröndby Kopenhagen zum Bundesligisiten wechseln. Eine entsprechende Einigung sei vereinbart. Im Juni nahm Lindstrøm für sein Land an der U21-EM teil und scheiterte im Viertelfinale am späteren Europameister Deutschland. In bisher 41 Ligaspielen für Bröndby gelangen ihm bisher je elf Tore und Assists. Nun verlässt er seinen Stammklub und wechselt in Kürze zur Eintracht.

psc 9 Juli, 2021 16:17