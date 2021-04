Eintracht Frankfurt steht vor Verpflichtung von drei Neuzugängen

Eintracht Frankfurt wird mit einem neuen Trainer und einem neuen Sportvorstand in die nächste Saison gehen. Diese Personalien sind noch nicht geklärt. Schon weiter ist man in der Kaderplanung. Drei Transfers stehen vor dem Abschluss.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, ist der Bundesligist an Chelsea-Stürmer Ike Ugbo dran. Der 22-jährige Engländer ist derzeit nach Belgien an Cercle Brügge ausgeliehen. Im Sommer soll aber ein Wechsel nach Frankfurt erfolgen.

Ein heisses Thema bei der Eintracht ist ausserdem Stuttgarts Verteidiger Marc-Oliver Kempf (26), der die Schwaben ein Jahr vor Vertragsende verlassen könnte.

Weit fortgeschritten seien ausserdem die Gespräche mit dem österreichischen Defensivstrategen Dejan Ljubicic. Der 23-jährige Kapitän von Rapid Wien will den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und könnte in die Bundesliga wechseln. Er ist ablösefrei zu haben.

