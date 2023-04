Eintracht Frankfurt zieht sich aus Aouar-Poker zurück

Eintracht Frankfurt wollte sich ursprünglich mit Houssem Aouar verstärken. Einen Transfer sollen die SGE-Bosse mittlerweile ad acta gelegt haben.

Laut «Sport1» wird Houssem Aouar nicht zu Eintracht Frankfurt wechseln. Der Bundesligist habe dem Mittelfeldspieler demzufolge eine Absage erteilt. Das hatte sich bereits abgezeichnet, denn seit Wochen war zu vernehmen, dass sich die Gespräche zwischen der Eintracht und der Spielerseite kompliziert gestalten.

Aouar, dessen Vertrag bei Olympique Lyon ausläuft, spielt scheinbar auf Zeit und wartet ab, wie mögliche Interessenten abschneiden. So sollen noch Betis Sevilla, die SSC Neapel und die AS Rom im Rennen sein. Die Verhandlungen mit den Römern sind bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, lautete es jüngst in Italien.

adk 16 April, 2023 16:24