Eintracht denkt an Kauf von André Silva

Nach einigen Startschwierigkeiten kommt Leihstürmer André Silva bei Eintracht Frankfurt immer besser in Fahrt. Der Bundesligist denkt bereits über eine Festverpflichtung nach.

Der 24-jährige Portugiese fand am Deadline Day des letzten Sommer-Transferfensters quasi im Tausch für Ante Rebic den Weg von Milan nach Frankfurt. Auch aus Zeitgründen wurde keine Kaufoption vereinbart. Nach zuletzt überzeugenden Leistungen ist die Eintracht laut “Bild” nun aber sehr wohl an einer permanenten Verpflichtung von André Silva interessiert. Erste Gespräche soll es bereits gegeben haben. Grundsätzlich ist der Angreifer noch bis 2021 an Milan gebunden.

In 22 Einsätzen hat Silva für die Hessen in dieser Spielzeit sieben Treffer und vier Assists markiert. Seine Form zeigt in den letzten Spielen deutlich nach oben. Sportdirektor Fredi Bobic ist vom Stürmer überzeugt: “Wir haben immer gesagt, dass Spieler, die aus einer anderen Liga kommen, Zeit brauchen. Das war auch bei Sébastien Haller so. Bei André merkst du, das da ein Sprung da ist. Er fühlt sich viel frischer, ist stabiler.”

psc 2 März, 2020 11:49