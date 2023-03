Die Eintracht lässt Kolo Muani nur gegen unmoralisches Angebot ziehen

Eintracht Frankfurt plant mindestens eine weitere Saison fest mit seinem französischen Torjäger Randal Kolo Muani.

Der 24-Jährige spielt seit seinem Wechsel zum Bundesligisten im vergangenen Sommer derart stark auf, dass er sich inzwischen sogar einen Stammplatz in der unglaublich stark besetzten französischen Nationalmannschaft erobert hat. Natürlich hat der Angreifer grosse Begehrlichkeiten bei Topklubs geweckt. Die Eintracht will Kolo Muani aber erst einmal halten.

Sportvorstand Markus Krösche sagt gegenüber «Sport 1»: «Grundsätzlich haben wir keine Absicht Randal Kolo Muani nach nur einem Jahr bei uns in diesem Sommer abzugeben. Der Hype um ihn ist aber nachvollziehbar und völlig in Ordnung. Das hat er sich nach seinen tollen Leistungen auch verdient.»

Vertraglich ist der Stürmer bis 2027 an die Hessen gebunden. Eine Ausstiegsklausel besteht nicht. Und Krösche sieht auch noch Verbesserungspotential: «Randal hat noch viele Themen, an denen er arbeiten kann: An seiner Robustheit, an taktischen Dingen. Gegen Neapel hat man auch gesehen, dass er noch Grenzen hat. Das ist aber völlig normal.»

Wenig überraschend plant man in Frankfurt weiterhin mit ihm: «Wir wollen den Weg weiter mit ihm zusammengehen und ihn nicht zwingend verkaufen. Eine weitere Saison bei uns würde ihm auch sicher guttun.»

Einzig ein unmoralisches Angebot in Höhe von 100 Mio. Euro oder mehr könnte Frankfurt in diesem Sommer wohl zum Umdenken bewegen.

psc 30 März, 2023 15:20