Eintracht Frankfurt verleiht das türkische Supertalent Ali Akman

Das türkische Sturmtalent Ali Akman von Eintracht Frankfurt soll in der neuen Saison in den Niederlanden Spielpraxis sammeln.

Der Bundesligist verleiht den 19-jährigen Angreifer zu Eredivisie-Klub NEC Nijmegen. Der Youngster unterschrieb im März in Frankfurt, hat dort in der 1. Mannschaft aber noch keinen Platz. Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche sagt: “Ali ist ein sehr begabter Spieler und für sein Alter sehr weit. Es ist aber wichtig, dass er zu regelmäßigen Einsätzen kommt. Bei der NEC Nijmegen sind die Voraussetzungen in einem gut geführten Klub in einer starken Liga gegeben und wir sind uns sicher, dass Ali seine nächsten Entwicklungsschritte in dieser Saison dort gehen wird.”

Die Eintracht gibt ausserdem auch die Ausleihe von Fynn Otto (19) bekannt. Der Innenverteidiger bestreitet die Saison bei Drittligist Hallescher FC.

Fix: @AliAkman_18 wechselt für eine Saison auf Leihbasis zum niederländischen Erstligisten @necnijmegen ✍️ Alles Gude und viel Erfolg, Ali! Wir sehen uns 🦅✌️#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 4, 2021

🆕 | 𝙉𝙚𝙬! 𝙉𝙚𝙬! 𝙉𝙚𝙬! 😍 Ali Akman wordt voor één seizoen gehuurd van Eintracht Frankfurt! ✍🏻 Welkom, Ali! ❤️💚🖤https://t.co/fE2uKK7GeQ — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 4, 2021

psc 4 August, 2021 13:23