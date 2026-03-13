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Von Eintracht-Mitarbeiter

Eintracht-Verteidiger Aurèle Amenda überzeugt mit 3 Qualitäten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 12:25
Eintracht-Verteidiger Aurèle Amenda überzeugt mit 3 Qualitäten

Der Schweizer Nati-Verteidiger Aurèle Amenda hat bei Eintracht Frankfurt unter dem neuen Trainer Albert Riera endlich das Standing erhalten, das er sich von Beginn weg gewünscht hat: Jenes eines Stammspielers. Dabei zeichnen ihn laut Ervin Skela vor allem in drei Qualitäten aus.

Skela ist bereits seit mehreren Jahren Individual- und Techniktrainer im Nachwuchs der Frankfurter. Der Ex-Profi weiss genau, wovon er spricht und ist von Amenda angetan. Im Gespräch mit der «Frankfurter Rundschau» sagt Skela über den 22-jährigen Innenverteidiger: «Er hat das Vertrauen vom Trainer bekommen und macht es nicht nur im Aufbauspiel einwandfrei. Er ist stark im Aufbauspiel und in der Verteidigungsarbeit. Und er bringt Grösse mit.»

Zuletzt spielte Amenda in der Bundesliga viermal über 90 Minuten durch. Dabei hat er auch von einer Verletzung des Belgiers Arthur Theate profitiert, durch die ein Platz in der Abwehr frei wurde. Der junge Schweizer hat seine Chance zu nutzen gewusst. Im Gespräch mit «Absolut Eintracht» schwärmt er auch vom neuen Trainer: «Er gibt uns Spielern viele praktische Dinge an die Hand und jeder weiss ganz genau, was er zu tun hat. Das gefällt mir. Er hat mir erklärt, wie ich nach vorn verteidigen und nach vorn spielen muss. Genau das probiere ich umzusetzen. Ich kann sehr viel von ihm und seiner Erfahrung lernen.»

Amenda wird auch am Samstagnachmittag beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim wieder in der Startelf stehen.

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