Nach Ferran Torres: Barça sichert 2. Neuzugang für Januar

Trotz seiner finanziellen Probleme langt der FC Barcelona auf dem Transfermarkt weiter zu: Neben Ferran Torres schnappen sich die Katalanen offenbar auch das spanische Sturmtalent Fabio Blanco.

Der 17-Jährige wechselte erst im Sommer von seinem Stammklub Valencia zu Eintracht Frankfurt. Dort konnte er sich allerdings nicht wie gewünscht in Szene setzen. Bislang kam er nur in der Regionalliga zum Einsatz. Der Bundesligist plant nicht mehr mit ihm. Laut “Sport” steht der Transfer von Blanco zu Barça im Januar bereits fest. Die Blaugrana zahlen zunächst nur eine geringe Ablöse. Durch Prämien könnte sie in den kommenden Jahren allerdings noch deutlich steigen.

Barça war bereits im Sommer am Flügelstürme dran. Dieser entschied sich für einen Wechsel nach Frankfurt, was er später bereute: Im Gegensatz zu den Eintracht-Bossen wollte er nicht den Weg über die Juniorenmannschaften gehen. Letztlich wird das Missverständnis nach einem halben Jahr und trotz Vertrag bis 2023 abgebrochen.

psc 29 Dezember, 2021 11:25