Filip Kostic ist sich mit Inter Mailand einig

Filip Kostic ist bei Inter Mailand schon seit längerem ein heisses Thema. Nun steht ein Durchbruch bevor.

Nach Angaben von “Sky” hat sich der 28-jährige Serbe mit den Nerazzurri über einen Wechsel in diesem Sommer geeinigt. Auch der neue Inter-Coach Simone Inzaghi will Kostic unbedingt in seinem Team. Noch steht der Transfer aber nicht fest: Inter hat bei Eintracht Frankfurt bislang kein offizielles Angebot abgegeben. Der Serie A-Klub muss zunächst Transfereinnahmen generieren, um sich den Flügelspieler leisten zu können. Ein Verkauf von Achraf Hakimi böte da eine Möglichkeit. Um den Marokkaner buhlen PSG und Chelsea.

psc 10 Juni, 2021 11:39