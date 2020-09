Fix: Daichi Kamada verlängert in Frankfurt

Der japanische Offensivspieler Daichi Kamada verlängert seinen Kontrakt bei Eintracht Frankfurt bis 2023.

Der 24-Jährige stiess ursprünglich bereits 2017 zu den Hessen und nimmt dort in der Offensive inzwischen eine wichtige Rolle ein. “Daichi Kamada ist das beste Beispiel dafür, dass wir junge Spieler entwickeln und fördern können. Auch die Leihe hat ihm gutgetan. In Belgien hat er einen grossen Schritt nach vorne gemacht, bei uns in der vergangenen Saison total überzeugt. Wir sind froh, dass Daichi sich für einen Verbleib entschieden hat. Wir sind sicher, dass er auch in den kommenden Jahren eine noch wichtigere Rolle im Team einnehmen kann”, sagt Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic.

Daichi Kamada hat einen neuen Vertrag bis 2023 unterschrieben ✍️👌 Mehr dazu ⤵️#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 16, 2020

psc 16 September, 2020 10:10