Fix: Jens Petter Hauge fest zu Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt und Jens Petter Hauge machen langfristig gemeinsame Sache. Der Offensivspieler heuert nach einer einjährigen Ausleihe vom AC Mailand fest beim Sieger der Europa League an.

Jens Petter Hauge trägt auch in den kommenden Jahren das Trikot von Eintracht Frankfurt. Wie die Hessen offiziell mitteilen, ist die mit dem AC Mailand im Sommer vorigen Jahres vereinbarte Kaufoption aktiviert worden. Hauge steht nun langfristig bis 2026 in Frankfurt unter Vertrag.

Die Eintracht verspricht sich viel von dem norwegischen Nationalspieler, der in der abgelaufenen Saison lediglich hat aufblitzen lassen, zu was er fähig ist. In 38 Ernstkämpfen kam Hauge auf drei Tore und zwei Vorlagen, die meisten der Spiele absolvierte er von der Bank aus kommend.

Bei etwa sieben Millionen Euro soll die Hauge-Kaufsumme liegen. Der 22-Jährige ist nach Randal Kolo Muani, Jerome Onguene, Faride Alidou und Marcel Wenig der fünfte feste Eintracht-Zugang für die kommende Saison.

🦅🙌@jenspetter99 bleibt bei der Eintracht: Der Offensivspieler schließt sich Frankfurt nach einjähriger Leihe per Kaufoption dauerhaft an und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. ℹ️➡️ https://t.co/YPyBmtvUsx#SGE pic.twitter.com/6Pqru6fKxl — Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) May 28, 2022

aoe 28 Mai, 2022 10:18