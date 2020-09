Fix: Neuer Vertrag für Adi Hütter in Frankfurt

Der österreichische Trainer Adi Hütter hat bei Eintracht Frankfurt einen neuen Vertrag unterschrieben.

Der 50-Jährige verlängerte sein noch bis 2021 gültiges Arbeitspapier um zwei zusätzliche Jahre bis 2023. Adi Hütter stiess im Sommer 2018 von den Young Boys zu den Frankfurtern und führte das Team auf Anhieb in die Europa League. Die Klubverantwortlichen schenken ihm trotz einer eher schwierigen letzten Saison nach vielen Abgängen im letzten Sommer weiterhin das Verrauen.

Eintrachts Sportvorstand Fredi Bobic sagt zur Vertragsverlängerung mit Hütter: “Wir setzen weiterhin auf Kontinuität und Stabilität auf dieser wichtigen Position und wissen, was wir an unserem Trainerteam haben. Adi Hütter hat vor allem in der vergangenen Saison gezeigt, dass er mit seinem Team in der Lage ist, auch schwierige Situationen zu meistern. Wir sind sicher, dass wir in den kommenden Jahren die Eintracht sportlich weiterentwickeln können und sehen uns für die Zukunft gut aufgestellt.”

Hütter selbst freut sich auf weitere Jahre in Frankfurt: “In den vergangenen zwei Jahren haben wir hier gemeinsam viel erreicht. Ich bin unglaublich gerne hier in dieser wunderbaren Stadt Frankfurt und bei der Eintracht, bei der wir die positive Entwicklung weiter vorantreiben möchten. Besonders in der vergangenen Saison, als es nicht immer rund lief, habe ich das volle Vertrauen gespürt. Das ist für mich sehr wichtig. Ebenso wie die Möglichkeit, weiterhin in einem sehr gut harmonierendem Trainerteam zu arbeiten. Wir freuen uns auf die weitere Zeit und vor allem darauf, in unserem tollen Stadion wieder vor unserem fantastischen Publikum spielen zu dürfen.”

BIS 2023✍️ Cheftrainer Adi Hütter sowie die Co-Trainer Christian Peintinger und Armin Reutershahn verlängern vorzeitig ihren Vertrag bis Juni 2023. #Hütter2023 #SGE pic.twitter.com/gg7kaFZDX2 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 3, 2020

psc 3 September, 2020 13:22