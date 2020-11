Eintracht Frankfurts Shooting Star Barkok hat Corona

Eintracht Frankfurt muss vorläufig auf seinen offensiven Mittelfeldspieler Aymen Barkok verzichten. Der 22-Jährige wurde positiv auf Corona getestet.

Dies teilen die Hessen am Dienstagmorgen mit. Der gebürtige Frankfurter klagte am Montag nach Klubangaben über Kopfschmerzen und wurde deshalb vorsichtshalber auf Covid-19 getestet. Der Test ergab einen positiven Befund. Barkok hat sich umgehend in Quarantäne begeben. Am Samstag wird er beim Auswärtsspiel bei Union Berlin fehlen. Vor dem Spiel gegen Leipzig am vergangenen Samstag, wurde Barkok noch negativ getestet. Da er am Sonntag vom Training freigestellt war, hatte er in der Zwischnzeit keinen Kontakt mehr zu anderen Spielern des Teams.

psc 24 November, 2020 10:55