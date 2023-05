Frankfurt soll bei Ekitike Konkurrenz aus der Bundesliga haben

Eintracht Frankfurt wird Interesse an Paris Saint-Germains Stürmer Hugo Ekitike nachgesagt. Doch die SGE soll Konkurrenz aus der Bundesliga haben.

Hugo Ekitike könnte Paris Saint-Germain im Sommer möglicherweise verlassen. Und Eintracht Frankfurt hofft scheinbar auf den Zuschlag. Zuletzt wurde sogar über einen möglichen Tauschdeal mit Randal Kolo Muani spekuliert.

Doch aus der Bundesliga sollen die Hessen nicht die besten Karten besitzen. Laut "Goal" und "Spox" sind auch noch Bayer Leverkusen, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg am 20-Jährigen interessiert. Und im Falle eines Wechsels gelte Leverkusen als wahrscheinlichste Destination.

Bis Saisonende ist der Youngster noch von Stade Reims an PSG verliehen. Die Pariser besitzen jedoch eine Kaufpflicht in Höhe von 35 Mio. Euro, wenn sie unter den ersten beiden Teams in Frankreich landen. Im Anschluss könnte es zum Weiterverkauf kommen.

adk 21 Mai, 2023 13:14