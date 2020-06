Gelson Fernandes tritt einen neuen Job an

Der frühere Schweizer Nationalspieler Gelson Fernandes beendet im Sommer seine Aktivkarriere. Nach vielen Jahren im Ausland kehrt der 33-Jährige für einen neuen Job in die Schweiz zurück: Er wird TV-Experte bei “Teleclub”.

Ab Sommer wird der Noch-Frankfurt-Legionär seine Expertise mit dem französisch sprechenden Publikum des Senders teilen. “Gelson Fernandes verkörpert Bescheidenheit, harte Arbeit und eine Vision des Spiels. Er hat all diese Qualitäten auf dem Spielfeld genutzt und wird dies auch weiterhin in unseren Programmen tun, um seine immense Erfahrung und sein Wissen mit unseren Zuschauern und Abonnenten zu teilen”, wird Redaktionsleiter Maïque Perez in einer Mitteilung von “Teleclub” zitiert.

Gelson freut sich auf die neue Aufgabe: “Es ist eine fabelhafte Gelegenheit, Teil der Fussballwelt zu sein. Ich werde in dieser neuen Rolle Erfahrungen sammeln müssen, aber ich werde mein Bestes tun, und die gleichen Anstrengungen dafür unternehmen, wie ich er während meiner Karriere auch schon getan habe.”

Date historique, annonce fantastique! Teleclub a l’immense joie de vous présenter son nouveau consultant ! Un indice ? Il y a dix ans, jour pour jour, il marquait contre l'Espagne lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud… pic.twitter.com/AROkvLyxZj — Teleclub Romandie (@TeleclubSports) June 16, 2020

