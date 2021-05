Es wird ernst: Seoane trifft sich mit Eintracht-Bossen

YB-Trainer Gerardo Seoane steht nach wie vor im Fokus von Bundesliga-Klubs. Mit Vertretern von Eintracht Frankfurt gab es jüngst sogar ein physisches Treffen.

Nach Angaben der “Sport Bild” reisten Finanzvorstand Oliver Frankenbach und Fussballdirektor Ben Manga extra mit dem Auto in die Schweiz, um sich mit dem 42-Jährigen auszutauschen. Seoane steht auf der Kandidatenliste der Hessen sehr weit oben. Wie die Gespräche verliefen und ob Seoane nun vor einem Engagement in Frankfurt steht, ist noch offen. Am Wochenende betonte er zumindest, dass er sich einen Abgang bei YB trotz Vertrag bis 2023 vorstellen könne, “einmal ein Verein kommen sollte, der die richtige Herausforderung darstellt.” Auch in Leverkusen soll er weiterhin ein Thema sein.

Weitere Kandidaten in Frankfurt sind angeblich Oliver Glasner (Wolfsburg) und Edin Terzic (BVB).

psc 12 Mai, 2021 09:11