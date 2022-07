Grosse Erwartung: Götze bei Eintracht Frankfurt

Mit dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt sorgte Mario Götze und sein neuer Verein in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen. Für beide Seiten ist der Neuanfang ein wichtiger Schritt, der von Experten mit Spannung beobachtet wird. Während von Eintracht Frankfurt eine hohe Erwartung ausgeht, steht Mario Götze mit seinem Bundesliga-Comeback unter Druck.

Es war eine Nachricht, die selbst Experten und Fans überraschte: Mario Götze kehrt in die Bundesliga zurück und hat bei Eintracht Frankfurt eine neue Heimat gefunden. Der spektakuläre Deal wurde für 3 Millionen Euro abgeschlossen, der dem PSV Eindhoven ein stolzes Sümmchen einbrachte. Nach langer Abwesenheit im deutschen Fussball möchte der 30-jährige Kicker wieder an alte Erfolge anknüpfen.

Als ehemaliger Nationalspieler erreichte Mario Götze 2014 den Höhepunkt seiner Karriere: Der Sieg des Weltmeistertitels in Brasilien war ein Ritterschlag für den engagierten Spieler. Doch der Druck und eine Verkettung unglücklicher Ereignisse liessen dunkle Wolke aufziehen. Der Millionentransfer vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund galt als Tiefpunkt der Berg- und Talfahrt: 22 Millionen flossen als Ablöse, deren Wert die Dortmunder jedoch nie herausfinden konnten. Eine komplizierte Stoffwechselerkrankung und Ausfälle liessen kaum einen Einsatz von Götze auf dem Spielfeld zu.

Eintracht Frankfurt hofft

Mit dem Einkauf vom niederländischen Verein PSV Eindhoven hat Eintracht Frankfurt einen Clou gelandet, der für Gesprächsstoff sorgt. Die Freude im Team ist gross, einen begabten und talentierten Spieler in der Mannschaft willkommen zu heissen. Trainer Oliver Glasner sieht in der Neubesetzung eine Chance, weitere Punkte in der Bundesliga-Tabelle zu erreichen. Eine Sonderbehandlung oder einen Extra-Status soll Mario Götze deswegen noch lange nicht erhalten.

Dem Trainer geht es darum Integration, Stärkenausgleich und etwas Meistergefühl ins Spiel zu bringen. Götzes Erfahrungen dürften dabei helfen, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Wer die Sportwetten online prüft, stellt fest, dass Buchmacher die Chancen für einen Bundesliga-Sieg im guten Mittelfeld sehen (Stand Juni 2022). Dass sich Eintracht Frankfurt mit Neuzugang Götze eine Geheimwaffe ins Boot geholt haben, ist unbestritten. Der Einsatz wird mit Spannung erwartet und die Hoffnungen, dass sich der millionenschwere Einkauf lohnt, wachsen.

Nötiger Imageschub für Götze

Nicht nur aus sportlicher Sicht ist die Rückkehr auf die deutschen Fußballfelder für Mario Götze eine Option zur Rehabilitation. Vom Helden zum Prügelknaben: Der Fall nach dem Wechsel zu Borussia Dortmund und den ausbleibenden Spieleinsätzen brachten das Image von Götze stark ins Schwanken. Die Presse schoss sich auf den gebürtigen Memminger ein und liess keinen seiner Schritte oder Entscheidungen unkommentiert. In dem Dokumentarfilm „Being Mario Götze“, der 2018 ins Kino kam und von Aljoscha Pause realisiert wurde, begleitete ein Kamerateam den Sportler bei dem Versuch, nach seiner Krankheit wieder zurück zu alter Performance zu finden. Ein Unterfangen mit Hürden, die viel von seiner Karriere als auch seinem Privatleben abverlangten. Von der Filmkritik gefeiert, von Sportinsidern kritisch betrachtet.

Vier Jahre später kann Götze nun wieder auf seinem bekannten Level zeigen, was noch in ihm steckt. Unterschätzen sollte man den ehemaligen Borussia- und FC Bayern-Spieler keineswegs. Wenn die ersten Einsätze auf dem Plan stehen, wird sich zeigen, wie stark sein Kampfgeist sein wird. Ehemalige Teampartner sollten sich warm anziehen!

psc 4 Juli, 2022 14:18