Smolcic kommt: Verteidiger-Transfer macht die Eintracht stolz

Eintracht Frankfurt nimmt den kroatischen Abwehrspieler Hrvoje Smolcic unter Vertrag.

Der 21-Jährige wechselt von HNK Rijeka an den Main und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2027. “Wir sind stolz, dass wir einen hochveranlagten Verteidiger wie Hrvoje Smolcic von unserem Weg überzeugen konnten”, sagt Sportvorstand Markus Krösche. “Mit ihm wissen wir ab Sommer nicht nur einen zweikampf-, sondern auch technisch starken Akteur in unseren Reihen, der in der Defensive flexibel einsetzbar ist. Hrvoje weiss trotz seines jungen Alters bereits seit drei Jahren auf nationaler wie internationaler Ebene zu überzeugen und war in dieser Saison nicht ohne Grund Kapitän seines Teams. Nichtsdestotrotz ist uns bewusst, dass Frankfurt seine erste Station im Ausland ist, weshalb er bei uns alle Zeit und Unterstützung zur Integration erhält.”

Die Ablöse für den Neuzugang soll 2,5 Mio. Euro betragen.

🆕🦅 Hrvoje Smolcic wird ein Adlerträger! Der kroatische Abwehrspieler wechselt zur kommenden Saison von HNK Rijeka an den Main und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.#SGE #Smolcic2027 — Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) May 31, 2022

psc 31 Mai, 2022 10:32