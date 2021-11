Inter unternimmt neuen Versuch bei Filip Kostic

Der serbische Flügelstürmer Filip Kostic stand im Sommer bekanntlich vor dem Abgang bei Eintracht Frankfurt. Ein Wechsel zu Lazio war damals ein Thema. Vor einem Jahr interessierte sich auch Inter Mailand für den Nationalspieler. Und die Nerazzurri sind jetzt wieder am 29-Jährigen dran.

Laut “tuttosport” spielt Kostic in den Überlegungen der Inter-Bosse eine wichtige Rolle. Laut “Gazzetta dello Sport” könnte der Serie A-Klub bereits im Januar aktiv werden. Der Flügelflitzer könnte Ivan Perisic ersetzen, der seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag offenbar nicht verlängern will. Inter will für Kostic allerdings nicht mehr als 10 Mio. Euro investieren. Ob sich die Eintracht damit zufriedengibt, ist fraglich.

psc 17 November, 2021 11:39