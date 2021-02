Jovic: “Bin bereit für die Herausforderungen, die vor mir liegen”

Bis Saisonende ist Luka Jovic von Real Madrid an Eintracht Frankfurt verliehen. Der Stürmer spricht über seine Rückkehr nach Frankfurt und seine Ziele.

Bei Real Madrid konnte sich Luka Jovic nicht durchsetzen. Bei Eintracht Frankfurt erhält der 23 Jahre alte Serbe wieder Vertrauen und kann dort sein Können unter Beweis stellen. “Ich habe die Bundesliga wirklich vermisst und bin glücklich, wieder das Eintracht-Trikot tragen zu dürfen”, sagte der Knipser nun in einem Interview mit “bundesliga.com”: “Ich habe bisher ein bisschen mehr als 100 Minuten gespielt und ich arbeite daran, fitter zu werden. Aber ich bin bereit für die Herausforderungen, die vor mir liegen.”

Jovic sei der Überzeugung, dass die Hessen am Ende der Spielzeit einen Tabellenplatz belegen können, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. “Das Team ist mental stark, auch physisch und unglaublich dominant. Zu sagen, dass die Champions League realistisch ist, wäre vielleicht übertrieben, denn es gibt Mannschaften, die eine hohe Qualität haben”, so der Stürmer, der allerdings meinte: “Aber wir können trotzdem dieses Ziel erreichen, wenn wir genauso weiter machen wie bisher.”

adk 7 Februar, 2021 12:14