Kapitän Makoto Hasebe verlängert in Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Kapitän und Routinier Makoto Hasebe verlängert bei den Hessen um ein weiteres Jahr.

Der 37-jährige spielt bereits seit 2014 für die Eintracht und hat jetzt einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2022 unterzeichnet. Sportvorstand Fredi Bobic ist glücklich: “Makoto Hasebe ist ein Bilderbuchprofi. Er arbeitet mit einem grossartigen Fleiss an seinem Körper und ordnet alles dem Profifussball unter. Dass er in seinem Alter noch immer ein Leistungsträger ist, der nicht aus der Mannschaft wegzudenken ist, ist vor allem seiner hochprofessionellen Einstellung geschuldet. Auf und neben dem Feld ist er zudem ein perfekter Anführer und Leistungsträger, sodass alle davon überzeugt sind, dass er auch in der kommenden Saison der Eintracht grosse Freude bereiten wird.”

Die Eintracht stellt die nächsten wichtigen Weichen über die laufende Spielzeit hinaus: Makoto Hasebe verlängert seinen ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 8, 2021

psc 8 März, 2021 16:16