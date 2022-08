Nach ManUtd-Angebot: Kevin Trapp verkündet Entscheidung

Eintracht Frankfurts Goalie Kevin Trapp bestätigt das Angebot von Manchester United. Der 32-Jährige gibt gleichzeitig aber ein Bekenntnis zu Eintracht Frankfurt ab.

“In den vergangenen Tagen wurde viel über das Interesse von Manchester United berichtet. Es ist richtig, dass ein schriftliches Angebot vorliegt”, schreibt Trapp via Instagram. “Manchester United ist ein Weltverein. Dass ich mich mit so einem Angebot auseinandersetze und mir darüber Gedanken mache, kann, hoffe ich, jeder verstehen.” Am Mittwoch habe er den Verantwortlichen des Premier Ligisten allerdings mitgeteilt, “dass ich mich für die Eintracht entschieden habe.”

Der Keeper, der 2019 nach FRankfur zurückgekehrt ist, habe mit der Eintracht Geschichte geschrieben und wolle diese fortsetzen: “Der Saisonstart war holprig, aber ich habe absolutes Vertrauen in uns.”

Die Red Devils sollen ihrerseits jetzt Martin Dubravka (33) von Newcastle United ins Visier nehmen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kevin Trapp (@kevintrapp)

psc 25 August, 2022 09:16