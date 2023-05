Krösche bestätigt möglichen Eintracht-Verbleib von Evan N’Dicka

Bei Eintracht Frankfurt könnte es tatsächlich zur Kehrtwende kommen: Der als sicher geglaubte Abgang von Evan N'Dicka ist nicht in Stein gemeisselt wie Sport-Vorstand Markus Krösche nun auch öffentlich bestätigt.

Gegenüber "Sky" sagt der Eintracht-Verantwortliche: "Evan weiss, was er an uns hat. Er fühlt sich wohl bei uns und hat eine gute Entwicklung bei der Eintracht genommen. Evan kann sich grundsätzlich vorstellen, noch länger bei uns noch zu bleiben." Eine Vertragsverlängerung von N'Dicka, der nur noch bis Ende Juni gebunden ist, könnte also tatsächlich über die Bühne gehen.

Der 23-jährige Franzose stiess im Sommer 2018 aus Auxerre nach Frankfurt. In der Innenverteidigung ist er gesetzt. Lange Zeit deutete alles darauf hin, das N'Dicka im Sommer eine neue Herausforderung sucht. Zwingend ist dies allerdings nicht (mehr).

psc 22 Mai, 2023 18:52