Luka Jovic bestätigt seinen Abgang aus Frankfurt

Eintracht-Leihgabe Luka Jovic wird nach Saisonende definitiv wieder zu Real Madrid zurückkehren.

Der serbische Angreifer wechselte im Winter auf Leihbasis nach Frankfurt, wo er seither in 12 Bundesliga-Spielen drei Treffer und einen Assist beigesteuert hat. Das Engagement ist bis zum Ende dieser Spielzeit terminiert und wird auch nicht verlängert, wie Jovic im Gespräch mit “Cadena Cope” bestätigt: “Die Eintracht ist für mich in jeder Hinsicht ein spezieller Verein, aber jeder weiss, dass ich offiziell ein Spieler von Real Madrid bin. Und dahin werde ich zum Ende der Saison auch zurückkehren.”

Die Madrilenen zahlten für den 23-Jährigen im Sommer 2019 63 Mio. Euro Ablöse an die Eintracht. Durchsetzen konnte er sich in der Offensive allerdings nicht, weshalb auch die Leihe für die laufende Rückrunde erfolgte. Jovic hat aber weiterhin klar das Ziel vor Augen, sich in Madrid künftig einen Stammplatz zu erkämpfen.

psc 9 April, 2021 15:40