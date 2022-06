Mario Götze hat den Medizincheck bei der Eintracht bestanden

Die Unterschrift von Mario Götze unter seinen Dreijahresvertrag bei Eintracht Frankfurt kann erfolgen.

Wie die “Bild” berichtet, hat sich der 30-Jährige am Dienstag um 11 Uhrr in Bad Nauheim kardiologisch untersuchen lassen. Danach reiste er weiter nach Frankfurt, wo zunächst weitere sportmedizinische Untersuchungen auf dem Programm standen. Götze hat sämtliche Tests wie erwartet mit Bravour bestanden. In Kürze wird er bei der Eintracht einen Kontrakt bis 2025 unterzeichnen.

Der amtierende Europa League-Sieger zahlt für den Weltmeister von 2014 dank einer Ausstiegsklausel “nur” 3 Mio. Euro Ablöse an die PSV Eindhoven. Nachdem er in der Bundesliga bereits für Borussia Dortmund und den FC Bayern auflief, folgt nun der dritte Klub.

psc 21 Juni, 2022 16:48