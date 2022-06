Götze-Rückkehr in die Bundesliga quasi perfekt

Die Rückkehr von Mario Götze in die Bundesliga steht vor dem Abschluss. Eine Einigung wurde erzielt.

Der 30-Jährige stimmt einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt zu. In den letzten Tagen hat sich Götze auf Mallorca mit Eintracht-Manager Markus Krösche getroffen. Dabei kam es offenbar zur Annäherung. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 4 Mio. Euro kann der Weltmeister von 2014 seinen aktuellen Verein PSV Eindhoven trotz Vertrag bis 2024 in diesem Sommer verlassen. Auch Benfica mit Trainer Roger Schmidt bemühte sich um ihn, zieht aber den Kürzeren.

Sollte auch der Vorstand der Eintracht den Götze-Deal absegnen, kommt er wohl in Kürze zustande.

psc 20 Juni, 2022 09:11