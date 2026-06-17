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Im Duo zu den Rossoneri

Der künftige Milan-Boss Markus Krösche will Can Uzun aus Frankfurt mitnehmen

Autor: | Publiziert: 17 Juni, 2026 15:48
Der künftige Milan-Boss Markus Krösche will Can Uzun aus Frankfurt mitnehmen

Markus Krösche soll bereits in Kürze als neuer Sportchef des AC Mailand vorgestellt werden. Der 45-Jährige möchte mit Can Uzun offenbar gleich einen Spieler von Eintracht Frankfurt zu den Rossoneri mitnehmen.

Der 20-jährige Türke wird auch heftig von Galatasaray umgarnt. Bislang hat der Nationalspieler allerdings noch nicht entschieden, wo seine Zukunft liegt. Der italienische Journalist Carlo Pellegatti berichtet auf YouTube nun, dass Uzun seinem aktuellen Sportchef Krösche nach Mailand folgen könnte.

Laut Pellegatti ist der Spielgestalter für unter 45 Millionen Euro zu haben. Dies widerspricht jedoch anderen Meldungen, wonach die Frankfurter für ihr Juwel mindestens 60 Millionen Euro haben wollen. Uzuns Vertrag bei den Hessen läuft vorderhand bis 2029.

In einer anderen Personalie hat Milan in dieser Woche Klarheit geschaffen: Ruben Amorim wurde als neuer Cheftrainer vorgestellt.

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