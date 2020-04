Milan-Profi Ante Rebic hat nur ein Ziel

Der kroatische Angreifer Ante Rebic ist in dieser Saison von Eintracht Frankfurt zu Milan ausgeliehen. Obwohl die Italiener keine Kaufoption besitzen, will der 26-jährige Angreifer unbedingt bei den Rossoneri bleiben.

Nachdem er zu Beginn der Leihe unten durch musste und nicht wirklich in Fahrt kam, glänzte Rebic insbesondere in diesem Kalenderjahr und vor dem coronabedingten Unterbruch bei seinen Auftritten für den Mailänder Traditionsklub. Bis Juni 2021 ist er leihweise ohnehin an den Verein gebunden, die Italiener möchten den Stürmer aber fix übernehmen.

Medienberichten zufolge ist dies auch der Plan von Rebic: Dem Nationalspieler gefällt es in der Modestadt und er möchte langfristig da bleiben. Vertraglich ist er eigentlich noch bis 2022 an die Eintracht gebunden.

