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Begehrte Personalie

Milan kämpft weiter verbissen um Markus Krösche

Autor: | Publiziert: 19 Juni, 2026 17:48
Milan kämpft weiter verbissen um Markus Krösche

Der AC Mailand kämpft weiterhin um eine Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Der 45-jährige Deutsche soll bei den Rossoneri die sportliche Leitung übernehmen, wenn es nach Klubbesitzer Gerry Cardinale geht. Krösche soll dabei auch gleich noch Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung mitnehmen.

Zwischenzeitlich wurde in Italien berichtet, dass es zwischen Milan und Krösche sogar schon eine Einigung gebe. Diese Meldung war jedoch verfrüht. Vor allem auch deshalb, weil Frankfurt den langjährigen Angestellten angesichts des bis 2028 gültigen Kontrakts nicht ziehen lassen will.

Die «Gazzetta dello Sport» berichtet indes, dass Milan nach wie vor hofft, Krösche und Hardung an Bord holen zu können. Nach der Tabula rasa, der Igli Tare, Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani und auch Trainer Massimiliano Allegri im Mai allesamt zum Opfer gefallen sind, muss neues Personal her. Mit Ruben Amorim wurde zuletzt immerhin schon ein neuer Trainer verpflichtet.

Sollte es mit Krösche als Sportvorstand nicht klappen, gelten auch Devin Özek (Ex-Fenerbahçe), Simon Rolfes (Bayer Leverkusen) und Domenico Teti (Ex-Wolverhampton) als mögliche Ziele von Milan.

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