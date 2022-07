Milan gibt offizielles Angebot für Evan Ndicka ab

Der italienische Meister Milan will sich Frankfurts Abwehrspieler Evan Ndicka sichern.

Der 22-Jährige spielt seit mittlerweile vier Jahren für die Eintracht und hat sich dort zu einer sehr zuverlässigen Kraft in der Defensive entwickelt. Sein Vertrag läuft nur noch für eine weitere Saison. Von diesem Umstand will Milan profitieren. Laut “Bild” haben die Rossoneri den Bundesligisten nun offiziell über das Interesse an Ndicka informiert. Schon in Kürze wird in Frankfurt wohl ein offizielles Angebot abgegeben.

Bereits vor zwei Jahren war der französische Verteidiger bei Milan zwischenzeitlich ein Thema. Nun wollen die Mailänder Nägel mit Köpfen machen. Für unter 20 Mio. Euro will die Eintracht Ndicka angeblich nicht ziehen lassen.

psc 21 Juli, 2022 15:09