Nati-Verteidiger Aurèle Amenda ist noch nicht bereit für die Startelf

Aurèle Amenda wird am Wochenende bei Eintracht Frankfurt trotz Absenzen in der Abwehr nicht in der Startelf stehen.

Dies stellt Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Gladbach klar. Amenda hat sich erst kürzlich von einem Syndesmosebandanriss erholt. Ganz fit ist der 21-Jährige allerdings noch nicht. "Aurèle Amenda ist noch nicht so weit für die Startelf, er braucht noch ein wenig Zeit, um wieder in den Rhythmus zu kommen", sagt der Coach. Für Robin Koch, der sich an der Schulter verletzt ist, wird Tuta zum Zug kommen.

Amenda ist dann ein Thema für eine Einwechslung.

psc 7 Februar, 2025 11:28