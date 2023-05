Randal Kolo Muani kann sich Eintracht-Verbleib vorstellen

Eintracht Frankfurts Torjäger Randal Kolo Muani kann sich einen Verbleib bei den Hessen über diese Saison hinaus durchaus vorstellen.

Am Mittwoch stand der 24-jährige Franzose den Medien Rede und Antwort. Dabei verriet er, dass ein Transfer im Sommer noch keineswegs in Stein gemeisselt sei. "Ich habe noch lange Vertrag in Frankfurt. Deshalb gibt es auch die Option, dass ich im Trikot der Eintracht Torschützenkönig werden kann", wird Kolo Muani von "Sport 1" zitiert.

Der Angreifer verfügt tatsächlich noch über ein langfristiges Arbeitspapier bis 2027. Die Wahrheit ist allerdings auch, dass absolute Topklubs wie Bayern München, Paris St. Germain und Manchester United am Nationalspieler dran sind. Eine Entscheidung wird nach dem DFB-Pokalfinale fallen, das Kolo Muani mit Frankfurt am kommenden Samstag gegen RB Leipzig gewinnen will.

psc 31 Mai, 2023 17:41