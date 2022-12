Kolo Muani bleibt nur unter einer Bedingung bei Eintracht Frankfurt

Der französische Angreifer Randal Kolo Muani ist einer der Shooting Stars der aktuellen Bundesliga-Saison und hat es dank seiner starken Leistungen sogar an die WM geschafft. Ein Verbleib bei Eintracht Frankfurt über diese Saison hinaus ist laut seiner Berateragentur geplant – allerdings nur unter einer Bedingung.

Und diese ist, dass die Frankfurter auch in der kommenden Saison international spielen. In dieser Spielzeit nimmt die Eintracht dank dem Europa League-Sieg in der vergangenen Saison an der Königsklasse teil und steht da in der K.o.-Phase, wo es im Achtelfinale gegen Napoli geht. Kolo Muani hat in dieser Saison für seinen Verein wettbewerbsübergreifend bereits acht Tore und elf Assists erzielt. Laut «Bild» zeigt inzwischen sogar der FC Bayern Interesse an ihm.

Dennoch möchte sich der Angreifer vorerst weiterhin in Frankfurt entwickeln, wie seine Berateragentur MDC gegenüber «Sport Bild» bestätigt. Der Plan sei noch ein weiteres Jahr in Frankfurt zu bleiben, lässt sich diese zitieren. Voraussetzung ist, dass sich der 24-Jährige auch in der kommenden Spielzeit international präsentieren kann. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. So oder so winkt Frankfurt eine hohe Ablöse.

psc 7 Dezember, 2022 15:21