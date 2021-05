Real-Legende Raul ist in Frankfurt ein Thema

Eintracht Frankfurt sucht nach wie vor einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Adi Hütter. Jetzt rückt offenbar Real-Legende Raul in den Fokus.

Der 43-Jährige hat bei seinem Stammklub nach Beendigung der Aktivkarriere eine Laufbahn als Trainer eingeschlagen. Derzeit ist er in Madrid für die zweite Mannschaft verantwortlich. Nach Angaben von “Spox” und “Goal” rückt er nun auch in der Bundesliga in den Fokus, wo er einst für Schalke 04 auflief. Eintracht Frankfurt soll sich demnach mit dem ehemaligen Weltklasse-Torjäger beschäftigen.

Kontakt soll bereits hergestellt worden sein. Konkrete Gespräche sollen in der zweiten Mai-Hälfte erfolgen, momentan wollen sich alle Parteien noch auf die gegenwärtigen sportlichen Ziele konzentrieren.

psc 7 Mai, 2021 13:42