Der Schweizer Nati-Verteidiger Aurèle Amenda könnte Frankfurt verlassen

Der Schweizer Nati-Verteidiger Aurèle Amenda könnte nach der Weltmeisterschaft durchaus einen Wechsel vollziehen.

Obwohl er zuletzt bei Eintracht Frankfurt gesetzt war, steht nicht fest, dass der 22-jährige Innenverteidiger in der kommenden Spielzeit nach wie vor für die Hessen aufläuft. Der Vertrag von Amenda läuft zwar bis 2029, allerdings lässt er laut «Bild» den Markt sondieren.

Die Konkurrenzsituation in Frankfurt ist gross und könnte sich im Sommer noch einmal verändern. Zudem wird die sportliche Führung die Karten in der Vorbereitung neu mischen, weshalb für den Schweizer noch nicht klar ist, wie fest man langfristig mit ihm als unumstrittenem Stammspieler plant.

Es ist möglich, dass der Schweizer seinen Stammplatz wieder verliert. Der frühere YB-Junior will aber unbedingt auch in der kommenden Saison regelmässig spielen und schliesst einen Transfer daher nicht aus.