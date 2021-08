Perfekt: Steven Zuber spielt ab sofort für AEK Athen

Der Wechsel des Schweizer Nationalspielers Steven Zuber nach Griechenland ist perfekt. Der 30-Jährige wird für diese Saison an AEK Athen ausgeliehen..

Der Profi von Eintracht Frankfurt ist am Sonntagabend in Griechenland angekommen. Nun ist der Leihwechsel perfekt. AEK verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 2 Mio. Euro. geht es zu AEK Athen. Zuber war seit 2014 in der Bundesliga aktiv. Seine ersten Auslandserfahrungen sammelte er bei ZSKA Moskau in Russland. Nun geht es für den 40-fachen Nationalspieler wieder ostwärts. Sobald er die Formalitäten für den Transfer zu AEK Athen erledigt hat, wird er zum Nationalmannschaftscamp in die Schweiz reisen.

psc 30 August, 2021 12:05