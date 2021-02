Topklub bringt sich bei André Silva in Stellung

André Silva startet bei Eintracht Frankfurt in dieser Saison richtig durch und steht in der Bundesliga nach 20 Spielen bereits bei 18 Toren. Dies bringt auch einen englischen Topklub auf den Plan.

Laut einem Bericht von “Sky” beobachtet Manchester United die Entwicklung des 25-jährigen Portugiesen sehr genau. Die Red Devils wollen im Sommer auf der Mittelstürmer-Position nachlegen, André Silva ist ein heisser Kandidat. Auch Atlético wird ein Interesse am Eintracht-Torjäger nachgesagt. Vertraglich ist der Stürmer bis 2023 an die Hessen gebunden. An einem Verkauf sind diese grundsätzlich nicht wirklich interessiert. Bekanntlich ist aber alles eine Frage des Preises. Mindestens 30 bis 40 Mio. Euro werden angesichts der Treffsicherheit und Topform des Portugiesen wohl fällig.

psc 16 Februar, 2021 09:12