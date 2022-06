Transfercoup? Eintracht Frankfurt führt Gespräche mit Mario Götze

Mario Götze könnte in diesem Sommer in die Bundesliga zurückkehren. Eintracht Frankfurt führt Gespräche mit dem Weltmeister von 2014.

Dies berichtet die “Sport Bild”. Demnach führen die Frankfurter bereits konkrete Gespräche mit Götze. Der 30-jährige Angreifer steht bei der PSV Eindhoven zwar noch bis 2024 unter Vertrag, er verfügt aber über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 4 Mio. Euro. Durch den Europa League-Sieg in der vergangenen Saison nimmt die Eintracht in der kommenden Saison an der Königsklasse teil und kann mit entsprechenden Mehreinnahmen rechnen. Diese können auch für Neuzugänge verwendet werden. Zudem ist die Teilnahme an der Champions League für jeden Spieler reizvoll, auch für Götze.

Zuletzt wurde auch über einen möglichen Wechsel des Spielmachers zu Benfica spekuliert, wo er auf seinen bisherigen Trainer Roger Schmidt treffen würde. Konkretisiert hat sich ein solcher Wechsel bislang allerdings nicht. Vielleicht steht stattdessen die Rückkehr nach Deutschland an.

psc 17 Juni, 2022 13:50