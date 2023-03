Vertrag unterschrieben: Eintracht Frankfurt sichert sich Willian Pacho

Eintracht Frankfurt hat einen Neuzugang für die kommende Saison fix verpflichtet.

Wie «Sky»-Reporter Florian Plettenberg twittert, hat der Bundesligist mit dem ecuadorianischen Verteidiger Willian Pacho einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Der 21-Jährige stösst für eine Ablöse von rund 9 Mio. Euro von Royal Antwerpen nach Frankfurt.

Der Südamerikaner spielt seit Anfang 2022 in Europa und hat sich in Antwerpen rasch etabliert. Er stand bei Ecuador im Kader für die WM 2022, kam dort in den drei Gruppenspielen aber nicht zum Einsatz und wartet noch auf sein Länderspieldebüt.

psc 22 März, 2023 14:36