Vor WM-Start: Frankfurt-Sportvorstand mit Ansage zu Götze

Mario Götze feiert nach fünf Jahren sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche findet, dass dies verdient ist.

Bundestrainer Hansi Flick hat Mario Götze in den 26-köpfigen Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar berufen. Götze sei der «mit Abstand» beste offensive Mittelfeldspieler in der Bundesliga, wird Markus Krösche eine Woche vor dem WM-Start vom «Sportbuzzer» zitiert: «Er wird, glaube ich, auch eine grosse Rolle bei der WM spielen können.»

Götze würde seine «unglaubliche» Professionalität und Teamfähigkeit helfen, merkt der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt lobend an. «Er setzt sich ein für die Mannschaft, ist unfassbar bescheiden und hat sich das verdient», so Krösche.

adk 13 November, 2022 16:18