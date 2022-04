Wikipedia-Spott für Barça: “Camp Nou, Stadion Eintracht Frankfurts”

Der FC Barcelona erlebte am Donnerstagabend einen der bittersten Europapokal-Abende seiner Vereinsgeschichte. Geschätzt 30.000 Fans von Eintracht Frankfurt waren im Camp Nou – und überrumpelten die Katalanen.

3:2 für Eintracht Frankfurt hiess es am Ende auf den Anzeigetafeln des Camp Nou. Der FC Barcelona schied somit auf bittere Weise aus der Europa League aus, wirkte das Viertelfinal-Rückspiel gegen die Hessen ob der zahlreichen Gäste-Fans wie ein Auswärtsspiel.

Bei “Wikipedia” wurde das Camp Nou von Eintracht-Frankfurt-Fans deshalb unmittelbar danach umgetauft. “Camp Nou, Fussballstadion Eintracht Frankfurts in Barcelona, Spanien”, ist dort nun zu lesen.

Dass so viele Gästefans das Stadion bevölkerten, ärgert Klubboss Joan Laporta enorm. “Ich bin besorgt, denn das, was passiert ist, war eine Schande, die sich nicht wiederholen darf. Wir werden Massnahmen ergreifen, denn das ist beschämend”, sagt er im Anschluss an die Partie. Über welche Wege die Eintracht-Fans abgesehen vom regulären und vorgesehenen Weg an die Eintrittskarten kamen, ist nicht klar.

adk 15 April, 2022 14:46