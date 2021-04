Endspurt Bundesliga – Von Meistertiteln, Beinahe-Rekorden & Trainerchaos

Es sind nur noch wenige Spieltage zu bestreiten, bevor die 58. Saison in der höchsten deutschen Liga zu Ende geht. Insgesamt war es eine interessante Spielzeit, die durchaus einige Überraschungen bereithielt.

Lange sah es danach aus, als könne man den Bayern nach acht Meistertiteln in Folge wieder gefährlich werden. Doch RB Leipzig und auch Borussia Dortmund zeigten sich zu unkonstant, als dass ein tatsächlich spannender Meisterschaftskampf ausbrechen konnte. So steht der FCB mal wieder mit 7 Punkten Vorsprung an der Spitze. Und auch wenn rein rechnerisch noch 9 Punkte zu vergeben sind, ist die neunte Meisterschaft in Folge quasi in trockenen Tüchern.

Positive und negative Überraschungen

Eine Überraschung in der oberen Tabellenhälfte sind die Leistungen von Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Beide Vereine spielen eine hervorragende Saison und befinden sich auf dem besten Wege in die Champions League, für die Hessen aus Frankfurt wäre es eine Premiere. Dabei überzeugt beim VfL vor allem die Abwehr, die nach der Verteidigung von Leipzig die zweitwenigsten Gegentore zuließ. Bei der SGE überzeugt hingegen die Offensivfraktion um André Silva (24 Tore) und Filip Kostić (12 Vorlagen) mit den drittmeisten Toren der Liga.

Silva ist damit zweitbester Torschütze der Liga und hat ein Tor mehr als Erling Haaland. Doch dass ein anderer Spieler als Lewandowski noch den Preis für den Torschützenkönig gewinnt ist, fast unmöglich. Der polnische Stürmer von Bayern München hat bereits 35 Zähler auf seinem Konto und hätte ohne seine Verletzung höchstwahrscheinlich den Rekord von Gerd Müller gebrochen. Dass Lewandowski als Weltfußballer in seiner eigenen Liga spielt, zeigen auch die Quoten namhafter Buchmacher. Cashout Wettanbieter lassen seine Personalie als Tipp zum Torschützenkönig außen vor – der Abstand ist zu groß.

Deutlich schlechter lief es allerdings bei anderen Vereinen. Für die größte negative Sensation sorgte wohl die Saison von Schalke 04, die nach 30 Spieltagen mit nur 13 Punkten und insgesamt zwei Siegen dastehen. Den Negativrekord von Tasmania Berlin brach man zwar nicht, trotzdem sieht es für den Club aus Gelsenkirchen mehr als düster aus. Während prinzipiell nach wenigen Wochen feststand, dass es für S04 keine erfolgreiche Saison wird, ist nun der erste Abstieg nach 30 Jahren gewiss. Zu keinem Zeitpunkt schien sich die Situation um Team und Funktionäre zu beruhigen und ganze fünf verschiedene Trainer saßen diese Saison am Spielfeldrand.

Dreieckswechsel bei den Trainern

Und das Dauerthema Trainer(wechsel) blieb während der gesamten Bundesliga-Saison omnipräsent. So war der BVB nach Mainz 05 und Schalke 04 der dritte Verein, der seinen Trainer während der Saison entließ. Das Amt von Lucien Favre übernahm Edin Terzic Mitte Dezember. Doch auch er konnte nicht für das Aufblühen seines Teams sorgen und bewegte sich hauptsächlich zwischen den Plätzen 4 und 5. Doch seit einigen Wochen ist nun klar, dass auch er seine Position nach der Saison räumen wird. Für ihn wird Marco Rose von Borussia Mönchengladbach übernehmen, der alles in allem mit den Fohlen unter den Erwartungen blieb. Mit Glück kann Gladbach die Europa League Plätze erreichen, sicher ist es aber noch nicht.

Direkten Einfluss hatte diese Entwicklung auch auf Eintracht Frankfurt, die kürzlich verkündeten, dass Coach Adi Hütter nach der Saison zum Konkurrenten Gladbach gehen wird. Trotz Zusage im Februar verlässt Hütter die Main-Metropole und sorgt für schlechte Stimmung bei den Fans, die darin einen klaren Wortbruch sahen. Nach Verkündigung der Trainerwechsel gerieten Frankfurt und Gladbach in ein kleines Loch, was für umso mehr Gesprächsstoff sorgte. Wer den Österreicher bei Eintracht Frankfurt beerben wird, steht noch aus. Auch Sportvorstand Fredi Bobic wird nach seiner erfolgreichen Zeit sein Amt niederlegen. Ab der nächsten Saison wird Bobic Geschäftsführer bei Hertha BSC und so muss sich die Eintracht aktuell einige Personalgedanken machen.

Letztlich sorgte auch der momentan erfolgreichste Trainer Europas, Hansi Flick, für Gesprächsstoff und Unmut bei seinem Club Bayern München. Nach Auseinandersetzungen mit Sportvorstand Hasan Salihamidžić verkündete Flick seinen Posten nach der Saison niederzulegen. Viele Fans hätten sich gewünscht den Triple-Trainer zu behalten und nach einem neuen sportlichen Vorstand Ausschau zu halten. Es ging so weit, dass momentan eine Petition der Bayern-Anhänger kursiert, in der sie für eben jene Entwicklung stimmen. Doch es kommt zum Abschied. Ob Flick die offene Position als Nationalmannschaftstrainer übernehmen möchte, ist fraglich.

Die letzte Personalie auf dem Trainerkarussell ist Hannes Wolf, Interimscoach bei Bayer Leverkusen. Im März dieses Jahres übernahm er die Verantwortung, nachdem sich der Verein von Peter Bosz trennte. Wolf trainierte vor seinem Engagement in der Bundesliga die U18-Junioren der deutschen Nationalmannschaft. Die Rolle möchte der gebürtige Bochumer ab dem Sommer weiterführen, ein Nachfolger steht allerdings noch nicht fest.

Es war also einiges los in dieser Bundesliga Saison. Während der Meister und der erste Absteiger bereits feststehen, bleibt der spannendste Aspekt der restlichen Laufzeit die Relegation sowie die Platzierungen für die europäischen Wettbewerbe. Welche Neuigkeiten uns noch bezüglich des Trainerchaos in der Bundesliga erwarten, wird sich mit der Zeit zeigen.

psc 27 April, 2021 10:39