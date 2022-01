Augsburg bestätigt den Rekordtransfer von US-Supertalent Ricardo Pepi

Der FC Augsburg hat den Zuzug von US-Stürmer Ricardo Pepi offiziell bestätigt.

Der 18-jährige Mittelstürmer wechselt aus seiner Heimat vom FC Dallas nach Augsburg und kostet rund 13 Mio. Euro Ablöse (plus Boni). Dank Investoren ist dieses Geschäft für den Bundesligisten machbar. Es ist der bisherige Rekordtransfer des Vereins. Ricardo Pepi verpflichtet sich gleich bis 2026 (plus Option) an den FCA.

“Es war mein Traum nach der abgelaufenen MLS-Saison nach Europa zu wechseln. Ich sehe den FC Augsburg und die Bundesliga als das perfekte Umfeld, um als junger Spieler viel Spielpraxis auf höchsten Niveau sammeln zu können”, freut sich der Angreifer. “Es war beeindruckend, wie sehr sich die Verantwortlichen des FCA um mich bemüht haben. Daher hatte ich vom ersten Moment an ein richtig gutes Gefühl, dass der FCA genau der richtige Verein für mich ist. Ich freue mich auf meine neuen Kollegen und möchte mich so schnell wie möglich ins Team einfügen und kann es kaum erwarten, dass es losgeht.”

psc 3 Januar, 2022 14:49