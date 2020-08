Augsburg-Verteidiger Philipp Max unmittelbar vor Abgang

Linksverteidiger Philipp Max verlässt den FC Augsburg wohl nach fünf Jahren und steht vor einem Wechsel in die Niederlande.

Laut “Telegraaf” sind sich die beiden Klubs über die Ablöse formal einig geworden. PSV soll für den 26-Jährigen 8 Mio. Euro hinlegen. Durch Boni kann der Betrag noch steigen, aber offenbar nicht in in den Bereich von 20 Mio. Euro, der Augsburg eigentlich vorgeschwebt war. Philipp Max will die neue Herausforderung in den Niederlanden annehmen.

Er wird quasi Ricardo Rodriguez ablösen, der in der Rückrunde von Milan an PSV ausgeliehen war, dann aber zum FC Torino wechselte.

psc 31 August, 2020 14:46