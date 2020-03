Der FC Augsburg entlässt Martin Schmidt

Der Schweizer Trainer Martin Schmidt muss seine Koffer beim FC Augsburg packen.

Wie der Bundesligist am Montagnachmittag mitteilt, wird der 52-jährige Walliser von seinen Aufgaben entbunden. Sein Vertrag lief eigentlich noch bis Juni 2021. Aus den letzten neun Bundesliga-Partien resultierte nur ein Sieg. Sieben Spiele verlor der FCA. “Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber aufgrund der Bilanz von lediglich vier Punkten aus neun Begegnungen sind wir zu der Überzeugung gekommen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen. Es wird immer wieder schwierige Phasen geben, die es zu überstehen gilt. In der aktuellen Situation sehen wir unser Ziel Klassenerhalt jedoch als gefährdet an, sodass wir zu diesem Entschluss gekommen sind”, begründet Geschäftsführer Stefan Reuter die Entlassung von Martin Schmidt.

Dieser äussert sich zum Entscheid wie folgt: “Ich akzeptiere die Entscheidung der Vereinsführung und bedanke mich für das Vertrauen und die Chance, die ich hier bekommen habe. Ich hoffe, dass ich ein paar Spuren hinterlassen konnte, auch wenn die Punkte auf dem Platz letztlich fehlten. Der Verein steht immer über jedem Einzelnen. Daher wünsche ich dem FCA und dem Team alles Gute und hoffe, dass mit einem neuen Impuls die Wende gelingt.”

psc 9 März, 2020 15:42