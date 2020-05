Heiko Herrlich zieht nach Verstoss gegen Corona-Regeln Konsequenzen

Heiko Herrlich fehlt bei seiner geplanten Premiere als Trainer des FC Augsburg beim Bundesliga-Restart am Samstag.

Der 48-Jährige hatte auf der Pressekonferenz am Donnerstag verraten, dass er das Mannschaftshotel der Augsburger kurzzeitig verlassen, um einzukaufen. Damit hatte er gegen die Quarantäne-Regeln des Hygiene-Konzepts verstosen, das die DFL vorgegeben hatte, um den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Herrlich wird am Samstag beim Heimspiel gegen Wolfsburg am Samstag nicht an der Seitenlinie stehen, wie der FCA mitteilt. Der Deutsche wurde von den Fuggerstädtern unmittelbar vor dem coronabedingten Unterbruch verpflichtet und hat noch kein Spiel mit seinem neuen Verein bestritten.

“Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich das Hotel verlassen habe. Auch wenn ich mich sowohl beim Verlassen des Hotels als auch sonst immer an alle Hygienemassnahmen gehalten habe, kann ich dies nicht ungeschehen machen. Ich bin in dieser Situation meiner Vorbildfunktion gegenüber meiner Mannschaft und der Öffentlichkeit nicht gerecht geworden”, bedauert Herrlich seinen Fehler. “Ich werde daher konsequent sein und zu meinem Fehler stehen. Ich werde aufgrund dieses Fehlverhaltens das Training morgen nicht leiten und die Mannschaft auch nicht am Samstag im Spiel gegen Wolfsburg betreuen.”

psc 14 Mai, 2020 22:01